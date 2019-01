Hochzeitsmarkt im Aufwind: Was Wedding Planner kosten

Die einen wollen es ganz klassisch, die anderen so ausgefallen wie möglich, aber immer mehr wollen es professionell geplant: Heiraten liegt wieder im Trend, die Zahl der Eheschließungen in Österreich ist zuletzt auf knapp 45.000 Paare im Jahr gestiegen. Seit Jänner dürfen auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten, was den Heiratsmarkt zusätzlich ankurbelt.

100 Profi-Planer

Das freut die rund 100 professionellen Wedding Planner (Hochzeitsplaner), die am „Heiratstrend“ mitnaschen wollen. Die meisten davon sind Frauen. „Derzeit werden erst drei Prozent aller Hochzeiten von Profis organisiert, das Potenzial liegt bei den restlichen 97 Prozent“, sagt Gerti Schmidt, Branchensprecherin der Wedding Planner in der Wirtschaftskammer Wien (WKW).

Das aktuelle Marktvolumen der professionell betreuten Eheschließungen von derzeit rund 30 Mio. Euro könnte sich in den nächsten Jahren verdreifachen, schätzt Schmidt, die Anzahl der Wedding Planner ebenso.

TÜV-Gütesiegel

Um sich von Hobbyplanern abzugrenzen, setzt das noch junge, freie Gewerbe auf professionelle Zertifizierung zum „Austrian Senior und Junior Wedding Professional“ samt TÜV-Gütesiegel. Das Fundament bilden diverse Lehrgänge bei WIFI oder bfi. Budgetplanung, Location und Deko organisieren, Styling-Beratung und Rechtsfragen klären, zählen zur Job-Beschreibung, auch Einfühlungsvermögen sei wichtig. „Die Menschen sind in einer Ausnahmesituation“, so Schmidt, individuelle Wünsche würden zunehmen.