Event-Management: Publicity ist (fast) alles

Der Kaffeesiederball und der Zuckerbäckerball sind laut Umfrage der Wirtschaftskammer die beliebtesten Wiener Bälle. Stark besucht sind sie alle. 515.000 Ballgeher werden für die laufende Saison erwartet, um 10.000 mehr als im Vorjahr. Durchschnittlich 280 Euro wird pro Ballbesuch ausgegeben. 19 Bälle finden allein in der Hofburg statt. Der KURIER sprach mit Alexandra Kaszay, Geschäftsführerin der Hofburg Vienna Betriebs GmbH, über das Geschäft mit Bällen und Events.

KURIER: Die Wiener Bälle erwarten einen Besucherrekord. Wie konjunkturabhängig sind Bälle, was Besuch und Ausgaben betrifft?

Alexandra Kaszay: Es gibt eine gewisse Konjunkturabhängigkeit, vor allem wie viele Bälle während einer Saison besucht werden oder auch hinsichtlich der Konsumation vor Ort.

Wie viele Bälle und Events finden heuer in der Hofburg statt?

Von der Eigenveranstaltung Hofburg Silvesterball bis Anfang April finden 19 Bälle statt. Pro Jahr werden 300 Veranstaltungen mit an die 320.000 Gästen durchgeführt. Zusätzlich finden die OSZE-Konferenzen statt und bis voraussichtlich Mitte 2021 tagt das Parlament im Bereich Redoutensäle und Dachfoyer.

Welches ist besuchermäßig das größte Event und gibt es eine Mindestanzahl?

Jägerball und Kaffeesiederball zählen betreffend Besucherzahlen sicher eher zu den größeren Bällen während der Ballsaison. Es werden bei uns Events zwischen 50 und 4900 Personen durchgeführt. Die Spitzen erreichen sicher die Bälle. Beim 40. Int. Motorensymposium treffen einander zum Beispiel über 1100 Experten. Und bei der Vielzahl an Hofburg-Messen finden sich alljährlich 40.000 bis 60.000 Besucher ein.

Welche neuen Themen gehen Sie als Veranstalter verstärkt an?

Als Kongress- und Eventcenter steht die Kommunikation im Vordergrund, daher ist für uns die neueste Veranstaltungstechnologie im Fokus. Wir setzen auf optimalen Ressourceneinsatz, „Green Technology“ und Sicherheit. Zudem entwickelt sich die Technik rasant. Künftig werden sich für das Zusammenspiel von architektonischem Raum und medialen Komponenten noch viele Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Dazu gehört etwa eine flexible Rauminszenierung von großflächigen Medienfassaden und medial bespielten Räumen.

Was unterscheidet die Hofburg als Event-Location vom Mitbewerb?

Wir sind ein Kongresszentrum in der ehemaligen kaiserlichen Residenz mit State-of-the-Art-Technologie, also eine Kombination aus Historie und Moderne. Damit ist die Hofburg einzigartige Location, die Teilnehmern langfristig in Erinnerung bleibt und damit auch für den Veranstalter einen wesentlichen Mehrwert bedeutet.

Viele Firmen klagen über die Compliance-Regeln, etwa was Geschenke anbelangt. Wie sehr beeinflusst es das Event-Geschäft?

Das ist sehr branchenabhängig. Aufgrund des Event-Mix und unserer unterschiedlichen Branchensegmente sind wir sehr breit aufgestellt. In Bezug auf Ball-Einladungen bemerken wir, dass manche Gäste es vorziehen, die Ballkarte privat zu kaufen und vielleicht die eine oder andere Einladung nicht annehmen.