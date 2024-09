Wifo-Chef: "Statistische Illusion", dass Hochwasser gut ist für Wirtschaft

Auch die Wertschöpfung der zehntausenden Ersthelfer - etwa bei den Feuerwehren - wird laut dem Wifo-Chef nicht für das BIP erfasst. Die Personen würden in der Fabrik oder im Büro fehlen, hätten aber eine "viel höhere Nützlichkeit". Die Aufräumarbeiten, Sanierungen und Investitionen würden aber zu einem kleinen Nachfrageprogramm für die Bauwirtschaft und das Gewerbe in den betroffenen Regionen führen, so Felbermayr am Montag.