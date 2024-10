Ob die RCA die gesamten Mehrkosten für die Umleitungen trägt, ist noch nicht ausgemacht. Först sagte, man spreche mit Kunden darüber, wer wie viel der Mehrkosten trage. Die RCA musste in den vergangenen vier Wochen eine Vielzahl an Güterzügen umleiten.

Alternative Routen nach Unwetter

Als Beispiel für eine lokale Alternativroute nannte Först die Rübentransporte für die Agrana nach Tulln, diese mussten von Herzogenburg über Krems umgeleitet werden. Statt einer Elektrolok waren zwei Diesellokomotiven im Einsatz. Damit sei zwar die Zuckerproduktion gerettet worden, allerdings zu einem hohen Preis.

In ganz Europa sei der Schienengüterverkehr von den Auswirkungen der Flut betroffen gewesen, sagte Först. Wegen Streckenunterbrechungen in Tschechien führe man noch immer vermehrt Güterzüge über die Summerauerbahn im Mühlviertel. Auch großräumige Umleitungen waren die Folge. So wurden in der Türkei produzierte Haushaltsgeräte statt über Ungarn über Slowenien nach Deutschland transportiert.