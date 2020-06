Hitzewelle bringt Rekord an Sonnenstrom-Erzeugung

Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg haben Sonnenenergieanlagen am Pfingstwochenende drei Mal so viel Strom erzeugt, wie in der Region verbraucht werden konnte. Auch in Bayern und in Österreich konnten die Solarstrom-Erzeuger zu den Feiertagen jubeln. Ihre Anlagen produzieren auf Rekordniveau. In Niederösterreich etwa kamen 5,4 Prozent des Stroms aus Solaranlagen.

Viele Tonnen an CO 2 -Ausstoß konnten dadurch vermieden werden. Die großen deutschen Stromkonzerne konnten die Steinkohlekraftwerke abschalten und Braunkohlekraftwerke auf eine Auslastung von 60 Prozent drosseln. Doch so schön das für Umweltschützer auch klingen mag, mit dem Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung allein ist die Energiewende nicht zu schaffen. "Der Sonnenstromanteil in Österreich ist immer noch so klein, dass es für den gesamten Strommarkt fast egal ist, ob sie in vollem Rohr arbeiten oder nicht", konstatiert E-Control-Vorstand Walter Boltz.

Der allzu teure Ausbau des Ökostroms wurde in Österreich durch die Deckelung der Förderung vermieden. In Deutschland hingegen wurde grenzenlos gefördert – "ein totaler Wahnsinn", betont Boltz. Dass die Energiewende aber trotz Deckelung der Förderung gelingen kann, zeigt eine Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes. Studienautor Christoph Resch von brainbows hält dafür zwei Punkte für wichtig: Die Ökoenergien müssen allmählich Marktmechanismen übernehmen. Und die Energieeffizienz muss gesteigert werden.