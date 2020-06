Hitzerekord auch bei Gerüchten

Derzeit ist wieder hektischer Krisentourismus angesagt. Der griechische Außenminister traf am Montag seinen deutschen Amtskollegen Guido Westerwelle in Berlin, um ein weiteres Treffen vorzubereiten. Denn am Freitag wird Griechenlands Regierungschef Antonio Samaras in Berlin von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel empfangen.

Die entscheidende Woche für Griechenland, wie es von manchem hieß? Nein, keineswegs. Ob Griechenland weiterhin geholfen wird, entscheidet sich erst in ein paar Wochen. Zuerst will die Troika aus Experten von IWF, EZB und EU-Kommission den ganzen September in Athen verbringen, um die neuesten Daten unter die Lupe zu nehmen. Und die schauen offenbar nicht rosig aus.

Das griechische Sparpaket von 11,5 Milliarden Euro für die nächsten zwei Jahre ist zwar fast fertig, es wird aber nicht reichen, berichtet der Spiegel. Die Finanzierungslücke sei bis zu 14 Milliarden Euro groß. Spekulationen darüber hält Brüssel allerdings für verfrüht.

Jene 3,2 Milliarden Euro für die Tilgung einer alten Staatsanleihe, die am Montag fällig und vor allem im Besitz der EZB war, hat Griechenland jedenfalls am Montag überwiesen.