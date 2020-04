Historischer Tag: Aus für Strom aus Kohle

Mit der Einstellung des Kohlebetriebs im Fernheizkraftwerk Mellach in der Steiermark endet die Ära der Kohleverstromung in Österreich. Wie angekündigt hat der Verbund den Kohlebetrieb in Mellach südlich von Graz dauerhaft eingestellt. Mellach war das letzte Kohlekraftwerk Österreichs.

Ökostrom

"Die Schließung des Kohlekraftwerks ist ein historischer Schritt", sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. die Kohleverstromung sei jetzt Geschichte. Bis zum Jahr 2030 werde Österreich zu 100 Prozent auf Ökostrom umstellen.

In den vergangenen 15 Jahren hat der Verbund alle Kohlekraftwerksblöcke stillgelegt. Dazu gehörten Dürnrohr, Voitsberg, Zeltweg und St. Andrä. Das Fernheizkraftwerk Mellach selbst wurde in den Jahren 1983 bis 1986 errichtet. 34 Jahrwe lang lieferte das Werk etwa 80 Prozent der in Graz benötigten Fernwärme.

Historisch

"Das Aus für die Kohleverstromung ist ein historischer Tag für den Klimaschutz in Österreich. Die Menschen in unserem Land können aufatmen", freut sich Global 2000. Auch der Verbund sollte jetzt seine Pläne konkretisieren, wie er zu einem 100 Prozent erneuerbaren Energiekonzern wird, sagt Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von Global 2000.

Klimaschutz-Milliarde

Kohle werde in Österreich nun zwar nicht mehr für die Stromerzeugung verwendet. Große Mengen werden aber weiter in der Stahlindustrie eingesetzt. Und auch noch rund 6.000 Haushalte heizen noch mit Kohle. "Wir brauchen nach der Lösung der Corona-Krise dringend ein Konjunkturpaket mit mindestens einer Klimaschutz-Milliarde pro Jahr an zusätzlichen Mitteln", fordert Wahlmüller.