Historische Gebäude: Es ist nicht alles Gold, was glänzt

„Handwerk hat goldenen Boden.“ Ausgerechnet bei den Vergoldern und Staffierern stimmt dieser Spruch nicht mehr. Viele würden seit Jahren nur noch Verluste schreiben und hätten Mitarbeiter reduziert, heißt es aus der Branche. Von den landesweit 90 Betrieben seien nur noch rund 50 tatsächlich aktiv. Laut Wirtschaftsministerium gibt es aktuell nur fünf Lehrlinge.

Mit ein Grund für die Misere ist laut Branchenvertretern der Bund selbst. Denn ausgerechnet bei Bundesgebäuden würde seit Jahren bei der Sanierung aufs Vergolden mit richtigem Gold verzichtet und stattdessen billigere Materialien verwendet.

So etwa bei der Staatsoper in den Jahren 2017/’18. Laut Sprecherin Ina Gayed wurden erstmals seit 1955 die historischen Malereien und Stuckaturen im Vestibül sowie im Schwindfoyer als auch auf der Schwind-Loggia umfassend restauriert. Die Ausschreibungen und Vergaben seien in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt durchgeführt worden. Den Zuschlag erhielten Restauratoren aus Österreich und dem angrenzenden Ausland. „Die Arbeiten wurden denkmalfachlich korrekt durchgeführt“, heißt es unisono seitens der Oper und des Bundesdenkmalamts.