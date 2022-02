Hikmet Ersek: "Ich bin ein Fan von Kapitalismus"

Dann ist das nur Populismus? Präsident Bukele hat im September 2021 prophezeit, dass Unternehmen wie Western Union riesige Summen entgehen werden.

Unsere Umsätze mit El Salvador sind gleich weitergegangen. Das ist ein riesiges Land für uns. Unser Durchschnittsumsatz liegt bei 300 Dollar. Das ist dort viel Geld. Damit können Sie ein Kind ein Jahr in die Schule schicken. Es haben nicht plötzlich alle statt Dollar Bitcoin überwiesen. Was machen Sie mit Bitcoin in El Salvador? Wie bezahlen Sie Schulgeld und Stifte?

Western Union wird für die Höhe der Transaktionsgebühren kritisiert. Muss Western Union diese senken?

Wir sind ein gewinnorientiertes Unternehmen. Es ist nicht leicht, 500.000 Geschäftsstellen in 200 Ländern und Lizenzen zu haben, Anti-Geldwäsche-Monitoring zu betreiben. Das muss alles finanziert werden. Unsere Durchschnittsgebühr liegt bei vier bis fünf Prozent. Wir passen die Preise wie Airliner Umgebung und Konkurrenz an. Bei uns zahlt auch nur der Sender Gebühr.

Es gibt keine Bestrebung, dieses Gebührensystem zu ändern?

Nein, überhaupt nicht.

Und die Höhe?

Das passiert ohnehin. Als ich vor 21 Jahren begonnen habe, lagen die Gebühren bei zehn Prozent. Da brauchten wir das – wir waren nicht in Ländern wie Albanien und Venezuela. Mit der Zeit kamen die Transaktionen. Mit mehr Transaktionen sinken die Gebühren.

Sie waren lange der einzige Österreicher an der Spitze eines Fortune-500-Unternehmens. Warum Sie?

Ich habe Glück gehabt. Ich war mit meinen persönlichen Werten sehr authentisch. Ich habe selbst meinen Vater in der Türkei mit meinem ersten Gehalt unterstützt. Er hat damit Blutdruckmedikamente gekauft. Ansonsten war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich hatte auch einen sehr guten Mentor , einen früheren CEO von McDonalds.

Wichtig ist ein guter Mentor und kongruent zu dem leben, was einem entspricht?

Authentisch sein! Man kann nicht CEO spielen. Das funktioniert nicht. Man muss all in sein. Ich bin auch selbst zum Aufsichtsrat gegangen und habe gesagt, es ist Zeit, einen Nachfolger zu suchen. Right time, right moment!