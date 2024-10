High Noon bei VW in Wolfsburg, Alarm Rot bei Ampel in Berlin

Der deutsche Volkswagen-Konzern, einer der größten Autobauer der Welt, hat de facto keinen konkurrenzfähigen Elektro-Pkw für den chinesischen Markt. Die Nachfrage ist auch in Europa nicht gerade berauschend.

So fiel der operative Gewinn im dritten Quartal um 42 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Das Nettoergebnis ist noch stärker eingebrochen: um 64 Prozent auf knapp 1,6 Milliarden.

Und dennoch: Analysten hatten noch Schlimmeres erwartet, daher legte die Aktie am Mittwoch trotz der Negativ-Schlagzeilen zu.

Ob dem VW-Vorstand aus dem Gewinneinbruch also neue Munition für sein rigoroses Sparprogramm in die Hände fällt oder sich am Ende die hochgradig streikbereite Gewerkschaft durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.