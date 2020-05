Heta: Deutscher Bankenverband fordert Sanktionen gegen Österreich

Der Deutsche Bankenverband VÖB übt massive Kritik am Vorgehen Österreichs in Sachen Altlasten der Krisenbank Hypo Alpe Adria. Der VÖB fordert harte Konsequenzen und Sanktionen gegen die Alpenrepublik. So erwarte der Verband „von den Entscheidungsorganen auf europäischer Ebene wie auch von den einzelnen Regierungen klare Signale und Sanktionen gegen das Vorgehen der Republik Österreich“, erklärte Liane Buchholz, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), am Mittwoch in Frankfurt.

Die Deutsche Bundesbank geht davon aus, dass deutsche Banken bei der Hypo-Bad-Bank Heta mit insgesamt 5,6 Milliarden Euro engagiert sind und um ihr Geld fürchten müssen (darunter die Allianz: siehe unten). Dazu kommen noch 1,5 Milliarden Euro von deutschen Versicherern. Österreichs „Akt der Enteignung“ sei ein fatales Signal, meinen die Banker.