Hermes: Die Luxustasche soll noch teurer werden

Der französische Luxustaschen-Hersteller Hermes will nach einem Umsatzsprung die Preise weiter erhöhen . Der Umsatz stieg im vierten Quartal 2023 bei konstanten Wechselkursen um 17,5 Prozent auf 3,36 Mrd. Euro.

Analysten hatten mit einem Plus von 14 Prozent gerechnet. Heuer wolle man die Preise um 8 bis 9 Prozent anheben, kündigte Hermes-Chef Axel Dumas am Freitag an.