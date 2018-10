HERMES 2018: Das sind Österreichs herausragende Unternehmen

Das "Zeitalter der Frau ist da"

„Das sind Spitzenbetriebe, die mit Innovationen, Mut, Risiko und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Welt hinausgehen und Erfolge einfahren. Unsere österreichischen Unternehmen zeichnen sich in besonderem Maße durch Kreativität und hochqualifizierte Produkte und Dienstleistungen aus“, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

Auch die Co-Gastgeberin des Galaabends, Monica Rintersbacher von Leitbetriebe Austria, betonte die gesellschaftliche Bedeutung der Unternehmen: „Wirklich alle Nominierten und Preisträger stehen auch für gelebte unternehmerische Verantwortung. Die Hermes-Preisträger beweisen, dass ein fairer Umgang mit Mitarbeitern und Kunden sowie soziale und ökologische Verantwortung einerseits und gute Gewinne andererseits kein Widerspruch sind, sondern zusammengehören.“

Die neue Chefredakteurin des KURIER, Martina Salomon, hob in ihrer Laudatio die starke weibliche Komponente der heimischen Wirtschaft hervor. „Das ,Zeitalter der Frau` wurde ja schon lange prophezeit - ist es jetzt da? Eigentlich schon!“, so Salomon, die den Hermes in der Kategorie „Frauen“ an Anita Frauwallner von Institut AllergoSan überreichte.

Der Bewertungsmodus

Insgesamt wurden Unternehmen in acht Kategorien ausgezeichnet. Das Bewertungsverfahren berücksichtigt sieben Indikatoren wie z.B. Umsatzwachstum, Mitarbeiterwachstum, Profitabilität und Internationalisierungsgrad. Diese Indikatoren bewerten also sowohl unternehmerische Leistung, die Leistung des gesamten Unternehmens sowie die Bedeutung des Unternehmens für die Wirtschaft und Gesellschaft Österreichs z.B. durch die Einbeziehung der im Inland geschaffenen Jobs oder Exportleistung, die für eine kleine Volkswirtschaft von besonderer Bedeutung für die zukünftige Gesamtwohlfahrt ist.