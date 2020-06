Hermann neuer VKI-Geschäftsführer

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat einen neuen Geschäftsführer. Wolfgang Hermann, hat gestern, Dienstag, Josef Kubitschek und Rainer Spenger an der Führungsspitze abgelöst, sagte die Präsidentin des VKI-Aufsichtsrates, Gabriele Zgubic, zur APA. Eine entsprechende Bekanntmachung sei noch diese Woche geplant.

Bereits heute kam jedoch Kritik von der FPÖ, die in der Neubesetzung "rot-grünen Postenschacher" der Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl und des für Konsumentenschutz zuständigen Gesundheitsministers, Rudolf Anschober, wittert. "Obwohl in Zeiten der COVID-19-Krise ein fachmännisch und effizient geführter VKI zum Schutze der Konsumenten vor vielfältigen Bedrohungen notwendiger denn je ist, degradieren Anderl und Anschober diese Position zum parteipolitischen Versorgungsposten", so FPÖ-Konsumentenschutzsprecher Peter Wurm am Mittwoch laut Aussendung.