VKI-Test Haferdrinks: Die meisten schnitten „gut“ ab

Pflanzendrinks sind nicht nur eine Alternative zur Kuhmilch für Menschen mit Laktose-Intoleranz, sie gelten vielen auch als gesund und wesentlich nachhaltiger. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat nun 11 Haferdrinks, darunter 6 mit Kalzium angereicherte Produkte, analysiert und miteinander verglichen.

Das Ergebnis: Acht Getränke schafften ein „gut“, keines schnitt schlechter als „durchschnittlich“ ab. Getestet wurden sowohl Bio-Produkte als auch konventionelle Erzeugnisse von Großanbietern sowie Handels- und Drogeriemarken.

Mikrobiologisch waren alle Produkte in Ordnung, in keinem konnten Keime nachgewiesen werden. Auch die Schadstoffbelastung hielt sich in Grenzen, nur ein Haferdrink von Joya wies einen stark erhöhten Nickelgehalt auf. Die Preise der getesteten Produkte lagen zwischen 1,29 Euro und 2,74 Euro pro Liter.

Die ausführlichen Ergebnisse gibt es ab dem 30. April im erstmals in seiner Geschichte zum überwiegenden Teil im Homeoffice produzierten Testmagazin KONSUMENT und auf konsument.at.