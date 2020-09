Heizstrahler-Debatte: Wirtschaftsbund will Sonderlösung

Energieverschwendung

Umweltorganisationen wie Global 2000 laufen gegen diese aus ihrer Sicht sinnlose Energieverschwendung an kalten Tagen Sturm. In Deutschland ist der Einsatz in vielen Städten aus Umweltgründen verboten, in Österreich gelten unterschiedliche Regelungen. Ein Verbot gibt es in Innsbruck, Bregenz und Linz. In Wien dürfen - aus Sicherheitsgründen - nur noch strombetriebene Heizstrahler eingesetzt werden. Gasbetriebene Wärmequellen sind nicht mehr erlaubt.