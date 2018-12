Heiße Öfen aus heimischer Produktion

Mehr als die Hälfte der weltweit produzierten Öfen (bisher rund 8000) gehe an die Auto(zuliefer)industrie. In den Öfen werden vorwiegend Zahnräder, Wellen, Kugellager, Schrauben, Klammern, Federn oder andere Kleinteile aus Metall thermisch so behandelt, dass sie die nötige Härte bekommen.

Die große Abhängigkeit von der Autobranche sorgt Schobesberger nicht. „Der weltweite Bedarf an Autos wächst.“ Aber natürlich beobachte er das Thema Elektroauto, in dem weniger Komponenten eingebaut werden. „Darauf werden wir uns einstellen müssen.“

Ebenfalls Thema ist die Digitalisierung. „Industrie 4.0 ist spannend, wir haben dazu Etliches am Laufen.“ Kunden könnten etwa via Internet und 3D-Modell Maschinen planen und später im Betrieb den Zustand prüfen. Das spare Wartungskosten.

Nach dem größten Zukauf in der Konzerngeschichte 2016 in den USA ist Aichelin laut Schobesberger auch dort Marktführer. „Wir schauen uns immer Firmen an, die zu uns passen.“ Vor allem Dienstleister (Wartung), bei denen die Spannen höher seien. Aichelin mit 200 Mio. Euro Umsatz im Jahr wird öfter als Börsekandidat genannt. Schobesberger: „Wir stellen uns börsefit auf, haben aber aktuell keinen Plan für einen Börsegang.“