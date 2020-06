Heinrich Treichl: Ein Grandseigneur ist tot

Treichl wurde 1913 geboren, als Österreich noch Monarchie war. „Ich erinnere mich an den pferdebespannten Wagen, in dem Kaiser Franz Joseph an uns vorbeigefahren ist“, erzählte er in seinem letzten Interview im Mai 2013 mit KURIER-Kolumnist Georg Markus. „Fast ein Jahrhundert“: Der Titel seiner 2003 veröffentlichten Biografie war auch für sein Leben programmatisch. Treichl leitete von 1970 bis 1981 die damals noch staatliche Creditanstalt ( CA), die inzwischen in der Bank Austria aufgegangen ist. Beinahe aber wäre Treichl Politiker geworden. Der ÖVP, der er seine Dienste anbot, aber war er zu intellektuell. Also ging der studierte Jurist in die Wirtschaft. Unter seiner Leitung erwarb der Ullstein-Verlag – Treichls Frau kam aus der Dynastie der Ullsteins – die Rechte für die Bestseller Kon-Tiki oder „Sieben Jahre in Tibet“.

1958 wechselte er in die CA. Seine beiden Söhne führten die „Banktradition“ weiter: Andreas ist Chef der Erste Group, Michael wurde Investmentbanker in London. Der „alte Treichl“ war hochgebildet, eloquent, autoritär, umgab sich gerne mit schönen Frauen. Schon im Salon seiner Eltern traf sich die noble Gesellschaft der Ersten Republik, seine Großmutter war eine der ersten Patientinnen Sigmund Freuds.

Zur Creditanstalt schrieb er in seiner Biografie: „Man war stolz, in dieser Bank zu arbeiten, und ihr Kunde zu sein wurde als Qualitätsmerkmal empfunden. Die Mitarbeiter spiegelten das Elitäre der Bank deutlich wider.“ Treichls Stellvertreter waren unter anderem Franz Vranitzky und Hannes Androsch. Mit der SPÖ focht er als CA-Chef diverse Sträuße aus. Vor allem das Thema Verstaatlichte war für Konflikte mit Kanzler Bruno Kreisky und Finanzminister Hannes Androsch verantwortlich.

Für die Übernahme der CA durch die Bank Austria macht Treichl die SPÖ verantwortlich – aber auch die ÖVP, die die Vorgänge falsch eingeschätzt habe. Treichl war da schon in Pension. In seiner Biografie meinte er: „Das Schicksal der CA zeigt mit größter Genauigkeit, wie sehr Österreich eine politisch einflussreiche, wirtschaftsliberale Stimme fehlt.“ Auch in der Pension blieb Treichl umtriebig, er avancierte (bis 1999) zum Präsidenten des Roten Kreuzes und bezeichnete sich als „Urheber“ des Notarztdienstes.