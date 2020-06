Finanzielle Lücken bei der Pflege

Rund 1500 bis 3500 Euro pro Monat kostet in Österreich ein Platz in einem öffentlichen Pflegeheim, in privaten Häusern noch deutlich mehr. Das übersteigt, was die meisten Betroffenen an Pension beziehen, bei Weitem. Reichen die laufenden Einnahmen des Pflegebedürftigen (Pension, staatliches Pflegegeld) nicht aus, wird auf das Vermögen (Ersparnisse, Aktien, Immobilien) der Betroffenen zugegriffen. Der Fachbegriff für diesen Vorgang heißt Eigenregress. 150 Millionen Euro werden jährlich auf diese Weise herangezogen.

"Den Familienregress, also die Möglichkeit, auch auf der Vermögen von Verwandten zur Finanzierung des Heimplatzes zuzugreifen, gibt es nur mehr in der Steiermark und wird auch dort stark kritisiert", sagt Fenninger. In rund 60 Prozent der Fälle reichen die Mittel der Pflegebedürftigen (Einkünfte, Vermögen und Pflegegeld) nicht aus, um die Kosten für den Heimplatz langfristig zu decken. In diesem Fall springt die Sozialhilfe ein, versucht sich das Geld aber zurückzuholen. Die Rechtslage ist in jedem Bundesland verschieden.

Bei der Vermögensbewertung sind die Sozialämter auf die Ehrlichkeit der Antragsteller angewiesen. Direkte Auskünfte von Bankinstituten erhalten weder Heime noch Sozialhilfeträger. Eigentumswohnungen und Häuser noch schnell zu verschenken macht aber keinen Sinn, denn der Blick ins Grundbuch ist Routine bei der Prüfung eines Antrags auf Sozialhilfe.