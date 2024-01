Heimischer Autohandel: Zartes Plus, aber kein Grund zum Feiern

Nach dem Rückgang der Pkw-Neuzulassungen 2022 vermeldet die Statistik Austria für 2023 wieder ein Plus. So wurden im vergangenen Jahr 239.150 Pkw neu zugelassen. Das entspricht nach den 215.050 Zulassungen im Jahr 2022 einem Plus von 11,2 Prozent. "Jede Steigerung ist positiv, wir sind aber immer noch weit, weit entfernt von einem Normaljahr", sagt Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure. "Nach dem Katastrophenjahr 2022 konnten wir den Abwärtstrend stoppen, mehr ist er aber auch nicht", so Kerle.

Was die Antriebsarten betrifft, so legen die alternativen Antriebe weiter zu. 2023 wurden 47.621 rein elektrisch betriebene Pkw neu zugelassen, das entspricht 19,9 Prozent Marktanteil. Damit haben die E-Autos erstmals die Diesel ĂĽberholt. Auch Fahrzeuge mit Hybridantrieb konnten zulegen. MarktfĂĽhrer bleibt VW vor Skoda und BMW.

Meistverkauftes Auto in Ă–sterreich war einmal mehr der Skoda Octavia, an zweiter Stelle liegt mit dem Model Y von Tesla ein Elektroauto, Rang drei geht an den VW Golf.