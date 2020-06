Heimische Wirtschaft übertrifft Prognosen

Österreichs Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und sein deutscher Amtskollege Philipp Rösler hatten am Mittwoch eines gemeinsam: Sie versprühten Optimismus, als es um die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Länder ging. Mitterlehner ist überzeugt, dass die heimische Wirtschaft die Expertenprognosen übertreffen wird. Statt der vorausgesagten 0,4 bis 0,8 Prozent Wachstum "werden wir in den Ein-Prozent-Bereich kommen", so Mitterlehner.

So weit will sich Philipp Rösler noch nicht vorwagen, aber er ist dennoch überzeugt: "Die deutsche Wirtschaft kommt wieder in Schwung." 0,7 Prozent Wachstum lautet die Frühjahrsprognose der deutschen Regierung für das laufende Jahr.

Die Vorzeichen für Österreichs Betriebe, ein gutes Jahr zu schaffen, sind recht positiv. Die Stimmung in den Unternehmen ist von mehr Optimismus geprägt als im europäischen Durchschnitt. Von Kreditklemme ist keine Spur. Und die Unternehmen haben vorgebaut: Sie haben im Vorjahr um 5,7 Prozent mehr investiert. Die sogenannten Bruttoanlageinvestitionen erreichten 20,2 Prozent der heimischen Wirtschaftsleistung. Das war der beste Wert in der gesamten EU.

Mitgeholfen beim Investieren hat auch die Förderbank des Bundes, Austria Wirtschaftsservice (aws). Mit Förderungen (Kredite, Haftungen, Zuschüsse) in Höhe von 834 Millionen Euro wurde ein Investitionsvolumen von 2,37 Milliarden ausgelöst. Heuer hat aws Förderungen von einer Milliarde Euro vorgenommen.