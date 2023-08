Heimische Kinos schaffen mit "Barbenheimer" stärkste Woche seit 2011

Vorstellungen über Tage ausverkauft

"Ich war zwar zuversichtlich, dass wir auch nach der Pandemie wieder an erfolgreiche Kinozeiten anschließen werden können, aber dass es so schnell geht, noch dazu im Hochsommer, sorgt sogar bei mir für Staunen", so Christian Dörfler, Kino-Branchensprecher in der WKÖ, in einer Aussendung. In vielen Kinos seien die Vorstellungen über viele Tage ausverkauft gewesen. Der Erfolg dürfe laut Dörfler aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kinobetriebe nach wie vor mit schwierigen wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen hätten. "Um diese auch nachhaltig bewältigen zu können, ist die Politik gefordert, bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen."