Heimische Industrie an EU-Spitze

Von „abgesandelt“ keine Rede, im Gegenteil: Im neuesten Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in den EU-Staaten bekommt Österreich ein äußerst positives Zeugnis ausgestellt.

Die EU-Kommission zählt Österreich gemeinsam mit Deutschland, Dänemark, Schweden und Luxemburg zu den fünf führenden Nationen. Österreich ist in der Gruppe der „konstanten Leistungsträger“, die sich dadurch von den anderen Ländern abheben, „dass ihre Industrie von technologischen Vorreitern dominiert ist und die Arbeitskräfte hoch qualifiziert sind“, wie es in dem Bericht, heißt. Österreich zählt auch zu jener kleinen Gruppe an Staaten, die schon 2007 in punkto Wettbewerbsfähigkeit über dem EU-Durchschnitt lagen – und sich in der Krise im Vergleich zu den anderen weiter verbessert haben.