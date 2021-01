Heimische Holzkonzerne zu Strafen in Rumänien verurteilt

13 Firmen, darunter auch die österreichischen, haben einem Vergleich mit der rumänischen Wettbewerbsbehörde zugestimmt. Details dazu, um welche wettbewerbsrechtlichen Verstöße es sich konkret handelte, sind nicht bekannt. Zuerst hatte die heimische Umweltschutzorganisation WWF unter Berufung auf die rumänische Rechercheplattform Rise berichtet.

Die SC Egger Romania akzeptiere die Strafzahlung, wie es in einer Stellungnahme des Unternehmens auf Anfrage des KURIER heißt. „Wie die Untersuchungen ergaben, haben sich Mitarbeiter von Egger Romania in Einzelfällen nicht wettbewerbsrechtlich korrekt verhalten“, heißt es weiter. Daher habe man einer Strafzahlung in Höhe von 4,7 Millionen Euro zugestimmt, die von der rumänischen Wettbewerbsbehörde festgesetzt wurde.

Thomas Leissing, Sprecher Egger Gruppenleitung, betonte, dass die festgestellten Verstöße von Egger Romania nicht initiiert wurden, die von der rumänischen Wettbewerbsbehörde beanstandeten Vorgänge seien aber auch nicht unterbunden worden.