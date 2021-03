Heimische Börsekonzerne bei Nachhaltigkeit im Verzug

Von 17 untersuchten Börsen schneidet die Wiener Börse in vier Nachhaltigkeitsratings zusammen gerechnet am schlechtesten ab (gemeinsam mit Stockholm, Oslo, London, New York und Sao Paolo). Top sind demnach Zürich, Amsterdam und Tokio.

Unterschiedliche Bewertungen

Welche Konzerne konkret für dieses Ergebnis verantwortlich sind, ist laut der Erhebung auf den ersten Blick nicht gleich zu sagen. „Es zeigt sich, dass die verschiedenen Rating-Anbieter sehr unterschiedlich bewerten“, sagt Oberndorfer zum KURIER. So sind beispielsweise Verbund und Vienna Insurance Group (VIG) bei einem Anbieter unter den Top 5 und bei einem anderen unter den Flop 5. „Ich glaube nicht, dass die VIG so schlecht ist.“ Beim Verbund hingegen gebe es keine Frau im Vorstand und mangelnde Transparenz hinsichtlich Vergütung.

Klar ist jedoch: Schoeller Bleckmann Oilfield (SBO), AT&S und s-Immo werden unisono als Nachzügler eingeordnet. „Manche reden vielleicht nicht mit den Analysten“, mutmaßt Oberndorfer. Die meisten Datenlücken wiederum gibt es bei Mayr Melnhof, Do & Co, Uniqa, AT&S sowie s-Immo. „Das bedeutet, dass die Firmen punkto Nachhaltigkeit nicht schlecht sind, sondern dass die Daten nicht verfügbar sind“, so Oberndorfer.

Es reiche nicht, sie nur in Geschäftsberichten abzudrucken, sondern sie müssten auch den Agenturen zur Verfügung gestellt werden. „Einträge in diversen Datenbanken werden bevorzugt von Analysten und Fondsmanagern herangezogen.“