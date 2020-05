Am Ende einer wochenlangen kontroversen Diskussion von Politik, Experten, Medien und Bürgern stand eine hoch stehende Diskussion und eine spannende Abstimmung im Parlament. Das Ringen um die Erweiterung des Euro-Rettungsschirmes wurde zu einer Sternstunde der Politik. So geschehen dieser Tage im Berliner Reichstag. Der Vergleich mit der parallel laufenden Entscheidung in Österreich macht einmal mehr sehr unsicher. Die heimische Politik erweist sich als heillos überfordert von der großen Krise und ihrer Bewältigung.



Österreich gehört zu den stabilsten Ländern der Euro-Zone und riskiert damit in dieser Krise mehr als viele Partner. Es zahlt für den Rettungsschirm anteilsmäßig genau so viel wie die großen Deutschen. Mit mehr als 21,6 Milliarden Euro Haftungen sind wir bei der Aktion dabei, das ist rund ein Sechstel des heurigen Bundesbudgets.



Mehr als genug Grund also, die Krise und Österreichs Engagement intensiv zu prüfen und zu diskutieren. Doch die politische Klasse, also auch die Medien, konzentriert sich seit Wochen lieber auf die - gewiss auch sehr wichtige - Frage der Korruption. Im Nationalrat am Freitag gab es folgerichtig dazu eine mindestens eben so große Debatte wie über den Euro-Schirm.