Heikler Rohstoff: Warum „Kobolde“ den E-Auto-Boom gefährden

Das rief selbst im fernen Europa kriminelle Elemente auf den Plan. Im Juli 2018 geschah in Rotterdam ein spektakulärer Diebstahl: Aus einem Lagerhaus verschwanden 112 Tonnen Kobalterz im Wert von zehn Millionen Dollar. Spurlos. Und das bei rund 450 Fässer n zu je 250 Kilogramm – alleine das Umladen und der Abtransport per Lkw müssen an die sechs Stunden gedauert haben.

Dabei dürfte Kobalt gar nicht so leicht zu verkaufen sein. Weil Arbeiter das Erz im Kongo teils noch mit bloßen Händen und illegal abbauen, ist die Herkunft ein großes Thema. Ein Amnesty-Bericht von 2017 stieß immer noch auf Hinweise auf Kinderarbeit.