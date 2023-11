Hauszustellung: Amazon verkauft in den USA künftig auch Autos

Der Online-Händler Amazon will über seine Plattform künftig auch Autos verkaufen. Der US-Konzern kündigte am Donnerstag bei einer Automesse in Los Angeles eine erste Kooperation mit dem südkoreanischen Hersteller Hyundai zum Verkauf von Fahrzeugen in den USA an.

Die Partnerschaft sieht demnach auch vor, dass Amazons virtueller Assistenz Alexa ab 2025 in den Autos von Hyundai vorhanden ist.

