Haushaltsenergiepreise im April wegen Ölpreisverfalls um 6 Prozent tiefer

Superbenzin verbilligte sich im April gegenüber dem Vormonat um 4,9 Prozent, Diesel um 4,3 Prozent. Binnen Jahresfrist wurden die beiden Treibstoffe um 14,8 bzw. 14,7 Prozent günstiger. Langfristig betrachtet seien diese Preise damit deutlich unter dem Niveau der letzten Jahre und in etwa auf dem Stand von 2016, so Traupmann. Nach dem dramatischen Einbruch im April, der auch der Coronakrise geschuldet war, begannen die Ölpreise auch aufgrund der Einigung der OPEC- und der Nicht-OPEC-Staaten auf Förderdrosselungen ab dem Frühjahr wieder moderat zu steigen. "Wie schnell dieser Trend auch an den Zapfsäulen bemerkbar wird, lässt sich noch nicht sagen, aktuell sind die Preise weiterhin auf niedrigem Niveau", so Traupmann.

Strom im Jahresvergleich um fast sieben Prozent billiger

Für Strom mussten die Haushalte im Monatsvergleich um 0,5 Prozent tiefer in die Tasche greifen, im Jahresabstand sogar um 6,9 Prozent. Das Plus war neben höheren Energiekosten teils auch auf gestiegene Netzentgelte zurückzuführen.

Bei Gas und Fernwärme zeigte sich im Monatsvergleich keine Preisänderung. Im Jahresvergleich lag der Preis von Fernwärme um 0,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Gas kostete gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozent weniger.

Der Preis für Brennholz fiel im Monatsvergleich um 0,3 Prozent. Holzpellets waren um 1,0 Prozent günstiger. Im Jahresabstand kosteten beide Energieträger mehr, wobei Brennholz um 2,7 Prozent teurer wurde, Holzpellets um 1,8 Prozent.