Hausbesitzer sehen rot

Armstark hält nichts davon. Schließlich habe es sich um einen freiwilligen Vertrag zwischen zwei Personen gehandelt. Auch bei einem Kilo Bananen könne man nicht nachher den Supermarkt wegen zu hoher Preise klagen.

Die Stellen, an die sich Mieter wenden können, um ihre Miete überprüfen lassen zu können, werden jedenfalls mehr und sie werben aggressiver, etwa in der U-Bahn. Armstark trat kürzlich bei einer Podiumsdiskussion in Wien auf. Er und andere Mitstreiter meinten dort, dass die gesetzlich fixierten Mietpreise am freien Markt in Wien künstlich niedrig gehalten werden.

Eigentlich müsste man ja meinen, dass die Bundeshauptstadt beim Richtwertmietzins innerhalb Österreichs an der Spitze liegt – doch genau das Gegenteil ist der Fall. Der Richtwert in Wien liegt um rund zwei Euro unter dem der Steiermark.