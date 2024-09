Haselsteiner: "Brauchen einen Gürtel mit vielen Löchern"

Der Industrielle und Ex-Politiker Hans Peter Haselsteiner sieht in Österreich Handlungsbedarf bei den Themen Energie, Bürokratie, Pensionen und Steuern. Wichtig wäre eine entsprechende Energiepolitik, die nicht nur für Energiesicherheit, sondern auch für Energie-Ökonomie sorge, sagte der Strabag-Großaktionär am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten.

So sei der Energiepreis 3 bis 4-mal so hoch wie in den USA und Asien. Daneben bedürfe es aber auch unpopulärer Maßnahmen. Man habe sich ein Wohlstandsbäuchlein angegessen. "Ich bin zwar ein Genussmensch. Aber wir brauchen einen Gürtel mit vielen Löchern, damit wir den Gürtel nur um ein Loch enger schnallen müssen", sagte Haselsteiner. "Das zwickt zwar in der Früh etwas, aber man gewöhnt sich daran."

Die Arbeit solle Genuss sein

Derzeit werde Work-Life-Balance, Homeoffice und mehr Freizeit gefordert. Die Arbeit solle Genuss sein. "Aber dann müssen wir uns mit weniger zufriedengeben. Weniger hackeln und gleich gut leben wird nicht möglich sein." Daher kämen Forderungen etwa nach einer 32-Stunden-Woche zur Unzeit.