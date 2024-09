Der Fachkräftemangel in Österreich ist trotz steigender Arbeitslosigkeit hoch - aber ungleich verteilt. Es gibt zum Teil große regionale und branchenmäßige Unterschiede, ergab eine Studie, die am Dienstag vom Beratungsunternehmen InterConnection Consulting gemeinsam mit dem Personaldienstleister TTI Group vorgestellt wurde.

Demnach gab es anhand des Verhältnisses zwischen Arbeitslosen und offene Stellen im Juli im Bereich Öffentliche Sicherheit, Verteidigung und Justiz den größten Fachkräftebedarf. Pro offene Stellen fanden sich in diesem Sektor nur 0,7 Arbeitslose. Dahinter folgen Krankenhäuser (Faktor 0,8), die Energiewirtschaft , wirtschaftsnahe Dienstleistungen (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater) sowie Alten- und Pflegeheime Berücksichtigt wurden nur Wirtschaftssektoren mit mehr als 20.000 Beschäftigten. "Der Arbeitskräftemangel trifft insbesondere qualifizierte Berufe", fasst Markus Archan , Geschäftsführer von TTI, die Studie zusammen.

Die Berechnungsmethode

Für den Vergleich wurde die Anzahl der Arbeitslosen durch die Anzahl der offenen Stellen dividiert. Daraus ergibt sich das "Arbeitslosen-Offene-Stellen-Verhältnis" (AOV), das bei einem Wert unter zwei einen leichten Fachkräftemangel beschreibt, unter 1,2 einen massiven Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite spricht man bei einem AOV von 4-6 von einem guten Verhältnis von Arbeitslosen zu verfügbaren Stellen, über 6 gibt es sogar einen Fachkräfteüberschuss.

Starkes Ost-West-Gefälle beim Fachkräfteüberschuss

Im Bundesländervergleich gibt es ein starkes Ost-West-Gefälle. Wien hat mit einem AOV von 6,7 im Juli 2024 einen Fachkräfteüberschuss, gefolgt vom Burgenland, das mit 4,7 ebenfalls im grünen Bereich liegt. Auf der anderen Seite ist die Lage in Vorarlberg, Tirol und Oberösterreich mit Werten zwischen 1,9 und 1,5 wesentlich angespannter.

Der größte Mangel an Fachkräften gibt es aktuell in Salzburg mit einem AOV von 1,26 im Juli 2024. Da Österreich eine traditionell geringe Mobilität am Arbeitsmarkt hat, seien diese Zahlen sehr aussagekräftig, erläutert Studienautor Frederik Lehner, Geschäftsführer von InterConnection Consulting. Wegen der spezifisch benötigen Qualifikationen, etwa für den Bereich öffentliche Sicherheit, könne eine steigende Arbeitslosigkeit den Bedarf nicht decken, gibt es zu bedenken.