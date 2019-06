Happy Socks: Niederösterreicher an der Spitze des Modekonzerns

Noch immer aber tragen Socken 85 Prozent zum jährlichen Umsatz von zuletzt 90 Millionen Euro bei. Der eCommerce hat einen Anteil von fast 50 Prozent an allen Verkäufen. Die Rücksendequote sei extrem gering. „Socken passen meistens.“

Distribution, also Verkauf über Handelspartner, hat einen Anteil von 40 Prozent. Der Rest entfällt auf rund 100 Shops (85 auf Franchise-Basis), davon alleine 50 in China, in London sieben und in Barcelona drei. „Wir wollen immer gleich mehrere Stores in einer Stadt.“ In Österreich gibt es keine Filiale – noch. „Wir hatten zwei Mal einen Pop-Up-Store auf der Mariahilfer Straße“, sagt Fragner. Dieser sei gut gelaufen, nun möchte er mit seiner Marke dauerhaft mit Filialen in Wien bleiben. Mariahilf, die Innenstadt oder Parndorf seien in der engeren Auswahl, fix sei aber noch nichts. Bis dahin gibt es Happy Socks u.a. bei Peek & Cloppenburg oder Kastner & Öhler. In den kreativen Bereich mischt sich Fragner nicht ein. „Wir haben Designer, fragen aber auch Konsumenten und Händler.“