Warum die Mobilfunktarife jetzt stark steigen und wie Kunden sparen können

Bei einem Mobilfunktarif von 20 Euro mit Wertsicherungsklausel steigt die Handyrechnung um knapp 60 Cent monatlich, bei einem Breitbandinternet-Tarif, der 40 Euro kostet, sind es knapp 1,20 Euro im Monat. Die heurige Erhöhung fällt im Vergleich zum Vorjahr, als sie 7,8 Prozent betrug, zwar moderat aus. Über die Jahre kommt durch die VPI-Klauseln aber einiges an Mehrkosten zusammen.

Tarife überprüfen

Zgubic rät, zu überprüfen, ob Gesprächsminuten und Datenvolumen dem eigenen Nutzungsverhalten tatsächlich entsprechen. Das erfordere zwar einen gewissen Zeitaufwand, es lohne sich aber, akiv zu werden, so die Konsumentenschützerin.

Über Tarifrechner können Tarife gefunden werden, die dem eigenen Nutzungsverhalten besser entsprechen. Zu finden sind sie swohl bei der AK, als auch bei Preisvergleichsportalen wie Tarife.at oder Durchblicker. Gibt es bessere Angebote, sollte der Betereiber gewechselt werden.

Tarif ohne Gerät

Von Tarifen, die ein Smartphone beinhalten, rät Tarife.at-Geschäftsführer Schirmer ab. In den meisten Fällen sei es günstiger das Handy selbst zu kaufen und einen SIM-only-Tarif zu wählen. Konsumentenschützerin Zgubic rät auch, sich zu überlegen, ob nicht auch generalüberholte gebrauchte Geräte den eigenen Ansprüchen genauso genügen. "Die Sprünge in der Technik sind nicht so groß."

Besorge man sich das Handy selbst, könne man auch einer längeren Bindung an den Anbieter entgehen: "Je schneller man aus dem Vertrag herauskommt, umso vorteilhafter ist es." Für Tarife mit längerer Bindung gebe es kaum Gründe, sagt auch Schirmer.

Angebote für Bestandskunden

Der Tarife.at-Geschäftsführer empfiehlt auch, auf gute Angebote für Bestandskunden bei den Betreibern zu achten. Bucht man etwa zum Handyvertrag einen Internettarif für zu Hause dazu, gebe es meist hohe Preisnachlässe. Das Sparpotenzial sei vor allem bei Vielnutzern hoch.