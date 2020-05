Handy-Tarife beginnen zu steigen

Die gute Nachricht: Das Preisniveau für mobile Kommunikation liegt noch immer um zehn Prozent unter dem von 2011, die Handytarife in Österreich zählen nach wie vor zu den niedrigsten in Europa.

Die schlechte Nachricht: Im vierten Quartal 2013 stiegen die Preise laut Index des Telekom-Regulators RTR um bis zu 10,7 Prozent kräftig an. In diesem Ausmaß kletterten die Smartphone-Tarife für so genannte Power-User. Diese Nutzer-Gruppe telefoniert durchschnittlich 501 Minuten pro Monat, verschickt 260 SMS und nutzt knapp ein Gigabyte Datenvolumen.