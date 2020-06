Handy-Händler mpoint ist pleite

Die Wiener Firma mpoint GmbH hat laut Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen beschäftigt sich vor allem mit dem Verkauf von Mobiltelefonen und Zubehör. mpoint betreibt Filialen im Bahnhof Wien-Nord, am Praterstern, im Einkaufszentrum Riverside in Wien-Liesing und in Alt-Erlaa. Die Filialen in Wien-Auhof und in der Thaliastraße wurden bereits geschlossen bzw. verkauft“, so Creditreform.