Viele Klein- und Mittelbetriebe erhalten dieser Tage von ihren Energieversorgern die Jahresvorschreibungen für Strom und Gas. Diese fällt nicht selten doppelt oder drei mal so hoch aus wie im Vorjahr und bringt besonders energieintensive Branchen an ihre finanzielle Grenzen. "Die gestiegenen Energiepreise gehen sich cashflow-mäßig gar nicht mehr aus. Viele Handwerks- und Gewerbebetriebe stehen mit den Rücken zur Wand, darunter auch viele etablierte", berichtet Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer (WKO).

Besonders betroffen seien energieintensive Branchen wie Bäcker, Textilreiniger, Wäschereien oder Färbereien. So hätten etwa die Bäckereien in den Jahren 2016 bis 2020 noch durchschnittliche Gewinne von 2,52 Prozent der Betriebsleistung erzeilt. Bei einer Steigerung der Energiekosten um 200 Prozent wird daraus laut Berechnung der KMU Forschung Austria ein satter Verlust von 3,25 Prozent. Bei den Textilreinigern kehrt sich ein Plus von 1,61 Prozent durch die gestiegenen Energiekosten sogar in ein Minus von 8,06 Prozent um.

"Da kippen ganze Branchen in die Verlustzone und viele Betriebe sind akut von der Schließung bedroht", malt Scheichelbauer-Schuster ein düsteres Bild. Die Weitergabe der Kosten an die Kunden oder große Energiesparmaßnahmen seien vielfach nicht möglich.