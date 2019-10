Gegen den Trend: Was es mit dem Handwerksboom auf sich hat

Der Hauptgrund ist, dass der globale Abschwung von der Schwäche des Warenhandels herrührt. Die Bauwirtschaft indes boomt – speziell in Österreich – nach wie vor. In ihrem Windschatten segeln das Handwerk und Gewerbe mit: Insbesondere der Holzbau ist im Hoch, wovon Tischler, holzgestaltende Gewerbe, Dachdecker, Spengler und Glaser profitieren. Die Konsumlaune der Haushalte ist gut, viele Private nützen die günstigen Kredite für Investitionen, was auch dem Handwerk hilft.

Die Frage ist nur, wie lange noch? Denn die Flaute wird sich mit Verzögerung auswirken. „Wir sehen für 2020 Wolken aufkommen“, sagt Scheichelbauer-Schuster. In einigen Bereichen sei die Abkühlung schon spürbar. Die Metalltechniker im Autozulieferbereich leiden unter der angespannten Lage der deutschen Autoindustrie.

In nicht so rosigen Zeiten sei für die kleinstrukturierten Handwerks- und Gewerbebetriebe Planungssicherheit besonders wichtig, sagt Scheichelbauer-Schuster. Die nächste Regierung müsse deshalb dringend die ausstehenden Etappen der Steuerreform umsetzen. Bei „Klimaschutz Made in Austria“ wittern die Betriebe einen potenziellen Exportschlager. „Neun von zehn Auslandsdelegationen interessieren sich für unser Know-how bei Umwelt- und Klimatechnik“, sagt die Niederösterreicherin.