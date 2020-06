"Handwerkerbonus Neu" soll 6.000 zusätzliche Jobs schaffen

Eigene Branchenlösungen

Für die größten Verliererbranchen durch die Corona-Maßnahmen, den Tourismus-Zulieferbetrieben sowie der Eventbranche (Veranstaltungstechnik), fordert die WKO eigene Sonderprogramme zur Liquiditätssicherung. "Die benötigen ganz einfach Cash", so Scheichelbauer-Schuster.

Weiters pocht sie auf die Umsetzung von bereits geplanten Regierungsmaßnahmen wie den Reparaturbonus, die Förderung von Photovoltaik-Anlagen (1 Million Dächer-Programm) sowie erhöhte Investitionsfreibeträge für energieeffiziente Neubauten. „Handwerk und Gewerbe hat den Lockdown und das Hochfahren gemeistert, jetzt geht es ums Weiterfahren“, so die Obfrau. In der Sparte Gewerbe und Handwerk sind rund 800.000 Menschen (46.000 Lehrlinge) beschäftigt.

Unterschiedliche Betroffenheit

Im April 2020 lagen die Umsätze in der gesamten Sparte laut KMU Forschung Austria um 31 Prozent unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. In den Fällen mit vollständigen Betriebsschließungen lagen die Umsätze um 70 Prozent unter Vorjahresniveau. Nach Branchen waren der Holzbau und das Bauhilfsgewerbe am wenigsten stark betroffen, Veranstaltungstechniker sowie Floristen am meisten. Während Friseure im Mai wieder ein Plus von 3 Prozent einfahren konnten, lagen Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure im Mai immer noch bei minus 32 Prozent. Große Betroffenheit gab es zudem bei den Fotografen und Konditoren, während Müller am wenigsten betroffen waren.