Handelsverband ortet "dramatische Umsatzverluste"

Der vergangenen Dienstag in Kraft getretene Corona-Lockdown inklusive nächtlicher Ausgangsbeschränkung hat bei den heimischen Händlern die Zahl der Kunden teilweise deutlich sinken lassen.

"Der zweite Lockdown und insbesondere die Betretungsverbote in der Gastronomie haben im gesamten stationären Handel zu dramatischen Frequenz- und Umsatzverlusten geführt", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Montagnachmittag in einer Aussendung.