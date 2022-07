Zu wenig Schnitten im Sackerl: Handelsgericht verurteilte Manner

Das Handelsgericht (HG) Wien hat die Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft verurteilt, weil in den „Mozart Mignon Schnitten“ zu wenig Inhalt und zu viel Luft im Schüttelbeutel ist. Das teilte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) am Montag via Aussendung mit, der Manner im Auftrag des Sozialministeriums geklagt hatte.

Das HG Wien habe die Rechtsauffassung des VKI bestätigt und die Verpackung des Schüttelbeutels von „Manner Mozart Mignon“ als irreführend beurteilt.Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig.