Handelsgehälter steigen um 3 Prozent

Ausgangspunkt der Verhandlungen war eine Inflationsrate von 2,65 Prozent. Gefeilscht wurde zuvor um eine Staffelung, bei der Niedrigverdiener prozentuell ein höheres Gehaltsplus bekommen sollten als Besserverdiener. Laut Arbeitgeber-Chefverhandler Buchmüller wollte die Gewerkschaft diese Staffelung letztlich aber doch nicht. „Wir haben uns auf einen linearen Abschluss geeinigt, um auch den vielen Mitarbeitern aus dem mittleren Management mehr zu bieten“, argumentiert Wolf. Dem Handel kostet der Abschluss rund 500 Millionen Euro. Laut Buchmüller ist das „für die Unternehmen gerade noch vertretbar“.

Nicht vertretbar waren nach dem Geschmack der Wirtschaftskammer dagegen einzelne Aktionen der Gewerkschaft im Vorfeld der letzten Verhandlungsrunde. So wurden in der Gemeinde, in der Chefverhandler Buchmüller einen Adeg-Markt betreibt, unter anderem Flugblätter an die Haushalte verteilt. Darin stand zu lesen: „ Peter Buchmüller, Chefverhandler auf Arbeitgeberseite und Adeg Kaufmann in Ihrer Gemeinde, verweigert den mehr als 500.000 Angestellten im österreichischen Handel seit Wochen eine angemessene kollektivvertragliche Gehaltserhöhung.“ Buchmüller bezeichnet das Schreiben als „Ruf- und Geschäftsschädigend“. Dementsprechend unterkühlt soll auch das Gesprächsklima gewesen sein.