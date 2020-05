Geht’s den Mitarbeitern gut, ...

Nicht ohne Hintergedanken. Corporate Social Responsibility (CSR), also soziale Verantwortung in Unternehmen für die Mitarbeiter, ist ein wichtiger Faktor beim Recruiting geworden. Auch das Halten guter Mitarbeiter wird in Zeiten des Fachkräftemangels zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.



Das bestätigt auch Andrea Langmann, Vizerektorin der Medizinischen Universität Graz, die sich heuer in den Auditprozess begeben hat. „ Wir stellen eine breite Palette an Kinderbetreuungsangeboten zur Verfügung, auch in den Ferien“. Das Angebot werde gut angenommen, ebenso wie die spezielle Anlaufstelle namens kinderCAMPUSbüro, wo Informationen zum Thema Vereinbarkeit eingeholt werden können.



Auch Alexander Handl, Personalleiter der Generali Versicherung, weiß um die Wirkung familienfreundlicher Maßnahmen. „Wir haben als Versicherung hier schon eine gewisse Tradition, sind uns aber gewusst, dass wir bei diesem Thema dranbleiben müssen.“