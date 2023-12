Streiks im Handel: Welche Geschäfte geschlossen bleiben

Nach dem abermaligen Scheitern der KV-Verhandlungen im Handel kommt es heute, Montagfrüh, zu neuen Arbeitnehmer-Protesten, zum Teil auch im öffentlichen Raum.

So werden jeweils ab 07:30 Uhr Streiks im Einkaufszentrum Shopping Nord in Graz und im Gewerbepark Ansfelden (Oberösterreich) durchgeführt. Das kündigte die Gewerkschaft GPA am Sonntag auf Anfrage der APA an. In Graz kommt es demnach in der Früh auch zu Aktionen auf der Wiener- und Weinzöttlstraße.