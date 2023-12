Nach gescheiterten Handels-KV-Verhandlungen: Proteste ab Montagfrüh

Nach dem abermaligen Scheitern der KV-Verhandlungen im Handel kommt es gleich Montagfrüh zu neuen Arbeitnehmer-Protesten, zum Teil auch im öffentlichen Raum. So werden jeweils ab 07:30 Uhr Streiks im Center West in Graz und im Gewerbepark Ansfelden (Oberösterreich) durchgeführt. Das kündigte die Gewerkschaft GPA am Sonntag auf Anfrage der APA an. In Graz kommt es demnach in der Früh auch zu Aktionen auf der Wiener- und Weinzöttlstraße.

Ein Weihnachtsfrieden in der sehr diversen Branchen liegt schon seit der Nacht auf Samstag in weiter Ferne. Denn da wurde auch die sechste Verhandlungsrunde zum neuen Handelsangestellten-Kollektivvertrag ergebnislos beendet. Gewerkschaft und Wirtschaftskammer fanden bei einem fast zehnstündigen Verhandlungsmarathon keinen Abschluss. Einen neuen Gesprächstermin gibt es nicht.

