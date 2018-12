Handels-KV: Erste Proteste in Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck

Im Ringen um einen Kollektivvertrag für die Beschäftigten im Handel erhöhen die Arbeitnehmervertreter den Druck auf die Arbeitgeberseite. In Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck werden morgen, Samstag, erste Proteste stattfinden, teilte die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) am Freitag mit.

Die breite Öffentlichkeit wird gleichzeitig eingeladen, unter dem Motto "Arbeit im Handel ist mehr wert!" die Anliegen der Handelsangestellten zu unterstützen. "Es herrscht großes Unverständnis darüber, dass die Handelsangestellten mit 2,35 Prozent abgespeist werden sollen und so deutlich hinter anderen KV-Abschlüssen anderer Branchen zurückfallen würden", so Anita Palkovich, KV-Verhandlerin der GPA-djp in einer Aussendung.

In Wien wird der gewerkschaftliche Protest in der Mariahilfer Straße am Christian Broda Platz stattfinden, in Salzburg am Linzer Gasse Platzl, in Graz beim EKZ Murpark und in Innsbruck beim EKZ Sillpark.