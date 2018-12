Frisöre, Reinigung, Sozialberufe: Frauen holen bei Lohnerhöhung auf

Schaut man auf die Metaller und auf die Eisenbahner, dann entsteht auf den ersten Blick der Eindruck, dass in männerdominierten Branchen die Gehaltsabschlüsse höher ausfallen als in Branchen mit einem hohen Frauenanteil. Oder anders gesagt:

Haben die Männer eine stärkere Lobby? Das stimme nicht, sagen Gewerkschafterinnen. „Diese These geht nicht auf, vom Geschlecht her kann man das so nicht generalisieren“, sagt Sandra Breiteneder, Bundesfrauen-Sekretärin der Gewerkschaft der Privatangestellten ( GPA) zum KURIER. Richtig sei vielmehr: Je mehr Mitarbeiter einer Branche gewerkschaftlich organisiert und je geneigter diese zu Streiks seien, desto besser fielen die Abschlüsse aus.