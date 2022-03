Handel: Pandemie beschleunigt Kaufkraftabfluss ins Ausland

Auf den ersten Blick schaut die Einzelhandelsbilanz übrigens gar nicht schlecht aus. 2021 legte der Branchenumsatz im Vergleich zum Vorkrisenniveau 2019 um 5 Prozent auf knapp 75 Milliarden Euro zu, inflationsbereinigt geht sich allerdings nur ein hauchdünnes Plus aus. „Und viele Händler mussten sich die Umsätze durch ungesunde Rabatte erkaufen“, so Will. Am schlimmsten ist die Lage – wie berichtet – im Mode- und Schuhhandel.