Handel: Dramatische Ergebnisse in neuer Lockdown-Studie

Eine Lockdown-Umfrage des Handelsverbands kommt zu alarmierenden Ergebnissen. Demnach können 19 Prozent aller Betriebe die Weihnachtsgelder nicht mehr zeitgerecht überweisen, 57 Prozent leiden unter Existenzängsten.

Rasche Hilfen

"Die Ergebnisse der Befragung zeigen ganz deutlich, was es braucht. Rasche Hilfen und rasches Öffnen des Handels, der nie ein Corona-Hotspot war und durch den harten Lockdown in existenzielle Probleme gerät", sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Jeder weitere Tag, an dem der Handel im Weihnachtsgeschäft geschlossen halten müsse, befeuere das Händlersterben. "Die Planungssicherheit ist gleich null, die Frustration über den Umgang mit der Branche hoch", sagt Will.