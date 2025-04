Hallmanns Immobilienkonzern kämpft mit Problemen

„Als Unternehmer muss man die Zeichen der Zeit erkennen sowie die ökonomischen Umbrüche wahrnehmen und dementsprechend handeln. Wir möchten nicht nur auf äußere Umstände reagieren, sondern proaktiv eigene Wege gehen“, erklärt Klemens Hallmann. „Die Hallmann Holding hat in den vergangenen Jahrzehnten viele Bereiche der heimischen Immobilienwirtschaft proaktiv mitgestaltet.“

Neubau wird reduziert

„Diese Entwicklungen beeinträchtigen die Investitionssicherheit im Neubausektor in einem Ausmaß, das eine strategische Anpassung erforderlich macht“, so Hallmann. Infolgedessen werde „der Bereich Neubau künftig zurückgefahren“. „Parallel dazu erfolgt eine gezielte strategische Umschichtung: Während sich das Unternehmen vom Bereich Shopping und Retail zurückzieht, rücken Logistikimmobilien, Apartmenthotels und Student-Housing verstärkt in den Mittelpunkt“, heißt es weiters. Außerdem fokussiert man sich auf die Erweiterung der Bestandsimmobilien durch Zukäufe und Weiterentwicklung.